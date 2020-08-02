شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات بمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة شركة مساة الشرب بالمنوفية كل من: المهندس سمير عبدالخالق منصور رئيس قطاع التشغيل والصيانه والكيميائي اسلام صبحي النعماني رئيس قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالمرور على بعض محطات معالجه الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب بمركزي الباجور وقويسنا بالمنوفية لمتابعة سير العمل وانتظامه اثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح نجيب أنه تم وضع خطة للمرور علي محطات معالجة الصرف الصحى بكافة نواحي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من جودة مياه الصرف الصحي ومطابقتها لقوانين الصحة قبل خروجها للمصارف حفاظاً على البيئة بالإضافة إلى استمرارية تقديم خدمة مياه الشرب بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وأكد على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، والعمل على حلها فوراً والتى يتم الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن 125، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.