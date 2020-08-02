شكرا لقرائتكم خبر عن «العمرانية» الأعلى.. محافظ الجيزة يكشف عدد محاضر الذبح خارج المجازر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، تحرير ٧١ محضر ذبح أضاح بالشوارع للمخالفين خلال أول وثاني ايام عيد الاضحى المبارك.

وأضاف، أنه هناك متابعة حازمة لتنفيذ قرار حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله مشدداً على حظر ذبح الأضاحي في الشوارع وأن عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث. وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

مشيراً أنه تم تحرير ١٧ محضراً بحي العمرانية و5 محاضر بحى الوراق و10 محاضر بحى شمال و14 محضرا بحى العجوزة و10 محاضر بحى الدقى و٦ محاضر بحى بولاق و3 محاضر بحى الطالبية و3 محاضر بمركز اوسيم و3 محاضر بمدينة الحوامدية.

أكد المحافظ أنه تم فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى وذلك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحى في المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة. وفي نفس الإطار تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخليه من ضبط ١٨٨ مخالفه تموينية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات لبدالين تموينين ومستودعات بوتاجاز ومحال لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية ونقص في الاوزان والأرصدة وتوقف عن العمل.

حملات مكثفة بمحافظة الجيزة

حملات مكثفة بمحافظة الجيزة

حملات مكثفة بمحافظة الجيزة