شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يكشف موعد إعلان النتيجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لحسم الجدل حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، خاصة مع تداول أخبار متضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم: كل ما ينشر عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 حاليا هو كلام غير رسمي واجتهادات غير صادرة عن وزارة التربية والتعليم.

وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن كنترول نتيجة الثانوية العامة 2020 سيعود للعمل بعد غد الثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتجميع النتيجة وتجهيزها للعرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للاعتماد، وسيتم حسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد غد الثلاثاء او الأربعاء بحد اقصى.

وأضاف ان الوزارة لم تصدر أي معلومات رسمية حتى الآن بشأن أوائل الثانوية العامة وان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سيقوم بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2020 تليفونيا بعد العيد مباشرةً في بيان رسمي.