شكرا لقرائتكم خبر عن بورتريه لطبيب الغلابه على سور كلية التربية بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطوع فريق من الغربية لتنفيذ جدارية «بورتريه» بسور كلية التربية بشارع محب بطنطا للدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة، تكريما وتخليدا له.

حملت الرسمه كلمات: «كلما أعطيت بلا مقابل كلما رزقت بلا توقف»، و«اعمل الخير بصوت هادئ فغدا يتحدث هناك بصوت مرتفع».

وفى وقت سابق أعلن محافظ الغربية إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على المركز الطبي بشارع سعيد بمدينة طنطا والذي وافته المنية مطلع الاسبوع الماضي بعد أن قدم نموذجا يحتذي به كطبيب مهموم بمعاناة المرضي والآمهم.