شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة»: مصر تعمل على تطوير المقاصد.. واستمرار حملات الترويج ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن إضافة فنادق جديدة للساحل ذات علامات عالمية مميزة، وتطوير سانت كاترين ينعكس بشكل إيجابي على الحركة الوافد مع استئناف العمل والخروج من أزمة كورونا. وأشار في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إلى أن الهيئة تواصل العمل في الحملات الترويجية، أون لاين، بهدف إبقاء المقصد السياحي المصري داخل مخيلة السائح المرتقب، لافتًا إلى أن الزيارات الافتراضية التي يتم تنظيمها إلى بعض المقاصد الأثرية على سبيل المثال، موضحًا أنه يجري حاليًا عقد العديد من الورش مع شركات السياحة التي تحاول بلدانها فتح السياحة، مثل اليابان، وكذلك السوق الأوكراني، وكازخستان، ودول البلطيق.

وأضاف أن قطاع السياحة، قطاع مؤثر بقوة في الاقتصاد، خاصة السياحة المستجلبة، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تعمل على تطوير المقاصد السياحية وبنياتها التحتية، لافتًا إلى أن تطوير نقطة سانت كاترين، سيكون له نتائج إيجابية على الحركة. وتابع رئيس الهيئة، أن حملات الترويج لسانت كاترين لا تنقطع، لكن تطوير بنيتها الأساسية سيكون له أثر هام في الحملات، كون أن تطوير المطار وقدرته على استقبال الطيران، ورفع كفاءات الفنادق سيكون له أثر كبير في زيادة العدد، مشيرًا إلى أن الطبيعة الخلابة للمكان، والأثر الروحي لدير سانت كاترين، وتطوير المنطقة بشكل متوازن يحافظ على روح المكان سوف يجذب المزيد من الحركة، لافتًا إلى أن الفترة الحالية فرصة عظيمة لتطوير المقصد السياحي. وأكد «يوسف» أن الساحل الشمالي، وما يشهده في الوقت الراهن من إضافة لفنادق ذات مستوى رفيع، يتيح الفرصة لاستقبال سياحة مستجلبة لتلك المنطقة، مع عودة استئناف الحركة، بعد الخروج من آثار أزمة كورونا.

ولفت إلى أن السياحة الداخلية، ملف مهم، لكن السياحة الخارجية تأتي أهميتها من حجم الإيرادات التي تأتي بالعملة الأجنبية، وتساهم في دعم وتقوية العملة المحلية، مشيرًا إلى أن استمرار حملات الترويج ضرورة، لكن تتم بشكل يتناسب والوضع الراهن، وبشكل متوازن يحافظ على الصورة الإيجابية للمقصد السياحي المصري، مؤكدًا على استهداف الأسواق التي تفتح الباب للسفر.