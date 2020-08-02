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شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 27 حالة كورونا في «عزل قنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى قنا العام للعزل عن تعافي وخروج 27 حالة جديدة، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفى.
وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، أنه تم تسجيل تعافي وخروج 27 حالة جديدة من مصابي كورونا بعد تلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وقدم الديب الثناء والشكر للأطقم الطبية التي بذلت كل ما بوسعها من أجل المرضى والتي ساهمت في سرعة تعافى المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.
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