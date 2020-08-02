شكرا لقرائتكم خبر عن بـ5 إجراءات.. وزير التنمية المحلية يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع بالوزارة مع مديري غرف العمليات والأزمات والمتابعة بالمحافظات لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالإستعداد للإنتخابات، في إطار إستعداد للوزارة لإنتخابات مجلس الشيوخ والتي ستعقد يومى 11 و12 أغسطس المقبل.

وقال شعراوي، إنه تم تكليف المحافظات بضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات وإستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك المرافق (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز).

كما طالب شعراوى برفع درجة استعدادات الحماية المدنية وإدارة المرور وإدارة شرطة النجدة، مشددا على ضرورة التفعيل الفعلي لكافة كاميرات المراقبة وذلك من خلال غرفة التحكم الرئيسية لرصد جميع العمليات.

وتابع الوزير أنه سيتم تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية.

ووجه الوزير المحافظات بترشيح الأفراد ذوي الكفاءة للإشراف على العملية الانتخابية وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتقديم الدعم اللازم للاطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات.

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وأوضح شعراوي، أنه تم توجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لإستمرار المتابعة مع غرفة العمليات بالمحافظات لمتابعة اتخاذ الاجراءات الخاصة بالإستعدادات للانتخابات.