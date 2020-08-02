شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد تضامنها مع السودان إثر حادث انهيار سد «بوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، عن تضامنها مع السودان الشقيقة إثر حادث إنهيار سد «بوط» بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مُسفرًا عن تدمير مئات المنازل.

وأكد البيان على وقوف مصر جنبُا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التي تربط شعبي وادي النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين.