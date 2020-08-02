شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت لـ«شكري»: قرار وقف رحلات الطيران من مصر «محل مراجعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث ناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.

وأكد وزير خارجية الكويت خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.