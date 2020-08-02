شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. احذروا العقارب والثعابين في رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، المواطنين، الأحد، من العقارب والثعابين التي سوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ، وقد تدخل البيوت للبحث عن البرد، وذلك مع ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو، وذلك على معظم المناطق بالمحافظة.
وطالبت مدينة رأس غارب، على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، الأحد، بضرورة إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، ويجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم)، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم خصوصًا في السفر، والإكثار من شرب الماء والسوائل.
ووجهت المدينة عبر صفحتها بالحرص على عدم تشغيل سخانات الماء والحرص على عدم وضع اسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة، خصوصًا في أوقات ذروة الحرارة، والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وخصوصًا خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٣ ظهرًا، ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لإطفاء عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.
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