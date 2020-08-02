شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنيا»: 80 مخالفة خلال إجازة العيد بينها 56 محضرا لمخابز بلدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين، حررت 80 مخالفة تموينية متنوعة على مستوى مراكز المحافظة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، منها 56 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين مخالفات سجلات، توقف عن الإنتاج، خبز غير مطابق للمواصفات، خبز ناقص الوزن، وعدم وجود ميزان.

بالإضافة لتحرير 24 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين منتجات بدون تاريخ صلاحية، لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، منتجات مجهولة المصدر، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. وتم عرض تقرير بنتائج حملات مديرية التموين على اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الذي شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.