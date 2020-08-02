شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: انتظام عمل المخابز والمنافذ التموينية خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، الأحد، تقريراً من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات، يفيد بانتظام عمل المخابز وفي المواعيد الرسمية، في ثالث أيام عيد الأضحى كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها للمواطنين منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

وأشار التقرير انتظام العديد من المنافذ التموينية، في العمل منذ الصباح الباكر لصرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر أغسطس والتي تمتد حتى نهاية الشهر منعاً للتكدس أو الزحام أمام المنافذ. وشدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة قيام كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل في كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأضاف المصيلحي بأن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلى استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين. كما أكد المصيلحي بأن هناك تنسيقاً يتم بين كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية وذلك لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

ومن ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية التنسيق مع كافة البنوك المعنية وذلك لسداد كافة مستحقات أصحاب المخابز عن الأيام الماضية والتى تمثل تكلفة إنتاج الخبز البلدى والتى تم صرفها للمواطنين.