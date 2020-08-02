بالمواعيد وأرقام العمارات.. بدء تسليم أول دفعة من شقق "سكن مصر" بـ6 اكتوبر الجديدة 16 أغسطس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مواعيد تسليم أول دفعة من شقق مشروع سكن مصر، وأرقام العمارات، حيث تبدأ يوم ١٦ أغسطس تسليم عدد ٧١٦ وحدة سكنية كمرحلة أولي.

ويقع مشروع سكن مصر على مساحة ١٢٥ فدان، علي طريق الواحات، وبجوار منطقة الـ٨٠٠ فدان، حيث يتكون المشروع من ١٧٧ عمارة سكنية يتخللها عدد ١٢ وحدة اداري و٣٦ وحدة تجاري، داخل العمارات، بالإضافة لمنطقة مباني الخدمات والتي جاري تنفيذها (مدرسة تعليم أساسي - حضانة -

وحدة صحية - سوق تجاري).

Advertisements

وجاءت أرقام العمارات والمواعيد على النحو التالي:

يتم تسليم ارقام العمارات 88 - 89- 90 - 82 خلال الفترة من 16 وحتى 19 أغسطس، وأرقام العمارات 81 - 98- 99- 80، خلال الفترة من 21 وحتى 26 أغسطس الجاري، وأرقام العمارات 74- 73- 72- 66، خلال الفترة من 27 أغسطس، وحتى 2 سبتمبر.

كما سيتم تسليم العمارات أرقام 65- 64- 63- 62 أيام 6 وحتى 9 سبتمبر، وأرقام العمارات 61- 1- 2- 3، أيام 13 وحتى 16 سبتمبر المقبل.

كما سيتم تسليم ارقام العمارات 5- 84- 85- 86، أيام 20 وحتى 23 سبتمبر، وأرقام عمارات 83- 87- 100- 28، أيام 27 وحتى 90 سبتمبر، بجانب تسليم أرقام عمارات 53 و52 يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، كما تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لتسليم المتخلفين عن الحضور في المواعيد المعلنة.