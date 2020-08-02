الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن "ميت أبو غالب" في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
أعلنت شركة هندسة الكهرباء بدمياط، عن تنفيذ أعمال موسعة في الصيانة الدورية في مغذي قرية ميت أبو غالب، يوم الأربعاء المقبل، ضمن أعمال صيانة دورية.
أضافت الشركة، في بيان لها، أنه من المقرر فصل التيار من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من الأعمال.
وأوضحت أنه من المقر تنفيذ صيانة في محولات القرية والمناطق التابعة لها لرفع الكفاءة، وأهابت بالأهالي اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال أوقات الصيانة.
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