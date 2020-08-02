رغم ارتفاع درجة الحرارة .. الآثار: إقبال متوسط على زيارة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، أن الإقبال على زيارة الأهرامات في أيام عيد الأضحى المبارك، متوسط، رغم درجة الحرارة المرتفعة.

وقال محيي الدين في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد: يحرص المصريون على اغتنام فرصة الأعياد لزيارة الأهرامات، نظرا لعشقهم الكبير لهذه المنطقة الأثرية المهمة، وشغفهم في اكتشاف المزيد من الأسرار حول أهرامات الجيزة باعتبارها إحدى عجائب الدنيا.

وأضاف محيي الدين: يتم خلال الزيارة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، ويتم قياس درجة الحرارة لكل زائر، ومنع دخول أى شخص للمنطقة بدون ارتداء الكمامات، كما يتم التشديد على تطبيق تعليمات السلامة، طبقًا لتعليمات الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.