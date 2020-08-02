في 24 ساعة.. ضبط 30 سلاحا ناريا و118 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 30 قطعة سلاح ناري ،118قضية مخدرات وتنفيذ 45645 حكم قضائي متنوع. قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 30 قطعة سلاح ناري، بحوزة 27 متهم). في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (45645) حكم قضائى متنوع. في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (118) قضية مخدرات ضبط خلالها (129). Advertisements فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (13) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (193) دراجة نارية مخالفة. في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18859) مخالفة مرورية. فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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