النيابة: ماس كهربائي السبب في حريق "عقار الموسكي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشف تقرير المعمل الجنائي الذي تسلمته نيابة الموسكي أن "ماس كهربائي" السبب في اندلاع حريق بعقار في شارع الشواذلية بحي الموسكي.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة سيطرت على حريق نشب في العقار رقم 15 شارع الموسكي مع شارع الشواذلية بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات.

الحريق نشب في محل مستحضرات تجميل بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضي و3 طوابق الأول والثاني عبارة عن محلات، وامتد الحريق الى الدورين الأول والثاني، وتم الدفع بـ 8 سيارات اطفاء للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.