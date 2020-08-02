جريمة في المقطم.. اعترافات عاطل متهم بقتل شخص لسرقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أدلى عاطل متهم بقتل مواطن لسرقته بالمقطم باعترافاته أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية.

وقال المتهم "م. ع" في التحقيقات أنه شاهد المجني عليه يسير وحيدًا قرب منطقة مظلمة في أحد شوارع المقطم، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته.

وأضاف المتهم أنه تتبع الضحية واشتبك معه لسرقته، فقاومه الأخير، فدفعه من أعلى منحدر فسقط على "ِشريط سكة حديد" ولفظ أنفاسه ففر هاربًا حتى تم ضبطه.

كانت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة جددت حبس المتهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات ونسبت النيابة له تهمة القتل العمد المقترن بجريمة السرقة بالإكراه.