نزهة العيد تحولت لمأتم.. النيابة تُصرِّح بتشريح جثة طفل غرق في حمام سباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرَّحت نيابة أوسيم بتشريح جثة طفل غرق في حمام سباحة بأوسيم؛ لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

كان قسم شرطة أوسيم تلقى بلاغًا بغرق أحد الأشخاص بحمام سباحة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

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وتبين غرق الطفل "محمد. ا" 16 سنة، بحمام سباحة دون ترخيص، وتم انتشال جثته، وضبط مالك حمام السباحة الذى يديره دون تنفيذ اشتراطات الأمان، وتوفير منقذ للأطفال، وحرر محضرًا بالواقعة.

وقال شهود عيان لرجال المباحث إن مالك حمام السباحة يتحصل من كل فرد على مبلغ 50 جنيها، مقابل النزول ولا يتوافر به منقذون أو عمال لمتابعة الأطفال.

وتباشر النيابة التحقيقات مع مالك حمام السباحة حتى الآن.