أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢ أغسطس ٢٠٢٠، عن تضامنها مع جمهورية السودان الشقيقة إثر حادث انهيار سد "بوط" بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مسفراً عن تدمير مئات المنازل.

وأكد البيان وقوف مصر جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الاخوية التى تربط شعبي وادى النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التى تجمع البلدين.