أخبار مصر | عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث ناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.

وأكد وزير خارجية الكويت خلال الاتصال، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.