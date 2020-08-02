مصر | ضبط 30 قطعة سلاح ناري و118 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 30 قطعة سلاح ناري و118 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 30 قطعة سلاح ناري، 118 قضية مخدرات وتنفيذ 45645 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، من ضبط (30 قطعة سلاح ناري، بحوزة 27 متهما)، وذلك على النحو التالي: بندقية آلية، (4) بنادق خرطوش،4 طبنجات، (21) فرد محلى، (40) طلقة مختلفة الأعيرة، ضبط (160) قطعة سلاح أبيض.

ونجحت في مجال تنفيذ الأحكام، في تنفيذ (45645) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (138) حكم جناية، (14723) حكم حبس جزئي، (2835) حكم حبس مستأنف، (21713) حكم غرامة، (6236) حكم مخالفة.

أما بخصوص مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (118) قضية مخدرات ضبط خلالها (129)، بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (2،215 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (9،760 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (761 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (315 جرام)،كمية من مخدر البودرة وزنت (80 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (340 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (432 جرام)،كمية من مخدر الفودو وزنت (36 جرام، (13115) قرص مخدر.

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واستطاعت في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، من ضبط (13) متهما، بينما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (22) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت الأجهزة الأمنية بضبط (193) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، قامت بضبط (18859) مخالفة مرورية، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.