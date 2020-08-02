شكرا لقرائتكم خبر عن في ثالث أيام العيد.. خلو الحدائق والكورنيش من أي مظاهر احتفال بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سادت حالة من الهدوء محافظة القليوبية في ثالث أيام العيد حيث خلت مظاهر الاحتفال من الزحام بمناطق الكورنيش والحدائق العامة والتي تم غلقها أمام الجمهور في بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة.
كما خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بالقليوبية من الزوار لليوم الثالث في إطار قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
فيما كثف اجهزة الطب البيطري من جهودها لإستقبال الاضاحي في 30 مجزر موزعة على جميع مراكز المحافظة تخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية حيث تم إستقبال 697 رأس ماشية كأضاحى من المواطنين تم ذبحها بالمجازر فيما لم يتم تحرير أية محاضر مخالفات للذبح خارج المجازر بالمحافظة، كما أن الإقبال على المجازر كثيف عن العام الماضي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,316
-
تعافي
41,137
-
وفيات
4,834
كانت هذه تفاصيل خبر في ثالث أيام العيد.. خلو الحدائق والكورنيش من أي مظاهر احتفال بالقليوبية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.