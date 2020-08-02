شكرا لقرائتكم خبر عن في ثالث أيام العيد.. خلو الحدائق والكورنيش من أي مظاهر احتفال بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الهدوء محافظة القليوبية في ثالث أيام العيد حيث خلت مظاهر الاحتفال من الزحام بمناطق الكورنيش والحدائق العامة والتي تم غلقها أمام الجمهور في بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة.

كما خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بالقليوبية من الزوار لليوم الثالث في إطار قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيما كثف اجهزة الطب البيطري من جهودها لإستقبال الاضاحي في 30 مجزر موزعة على جميع مراكز المحافظة تخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية حيث تم إستقبال 697 رأس ماشية كأضاحى من المواطنين تم ذبحها بالمجازر فيما لم يتم تحرير أية محاضر مخالفات للذبح خارج المجازر بالمحافظة، كما أن الإقبال على المجازر كثيف عن العام الماضي.

خلو الحدائق والكورنيش بالقليوبية