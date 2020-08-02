شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف لـ«لمصري اليوم»: 5 محاور لإدارة العمل الفترة المقبلة أهمها ضرب الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن منظومة العمل بالمحافظة الفترة المقبلة والتي تعتمد على 5 محاور، أولها العمل من خلال رؤية مستقبلية تتسق مع استراتيجية ورؤية الدولة.

ويأتي المحور الثاني على تدعيم نقاط القوة والاستفادة منها، وتلافي نقاط الضعف، وثالثا توفير بدائل من خلال «الحلول غير التقليدية، ورابعا الاعتماد على الحل الجذري للمشكلات الطارئة بالتوازي مع تنفيذ الحلول المؤقتة في حالات ضرورة التدخل السريع.

وخامسا الضرب بيد من حديد في مواجهة كافة أوجه الفساد أو التراخي في تقديم الخدمات للمواطنين ومخالفة القانون.

وأشار محافظ بني سويف في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إلى بعض المشكلات والتحديات التي تم التعامل معها وفقا لهذه المنظومة، منها:

واقعة حدوث هبوط مفاجئ بالبلاطة العلوية بمطلع كوبري النيل العلوي، حيث تم السير في أكثر من مسار، أولها التواصل السريع مع وزارة النقل لاصلاحات جذرية للمشكلة التي تكررت في سنوات ماضية مرات كثيرة.

وللاطمئنان أكثر تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بناء عن طلب المحافظة لمراجعة جسم الكوبري بأكمله خاصة منطقة الأسفل، تم السير في الاصلاح الجذري الذي استغرق 3 أشهر، توم توفير بدائل بجانب إلزام بعض خطوط السير والسيارات باتجاه محور عدلي منصور.

وتم التناوب في فتح بعض المحاور والتحويلات المرورية بجانب توفير أتوبيسات بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقال محافظ بني سويف: «نفس الأسلوب أيضا تم اتباعه في واقعة ميل عقار بحي الأباصيري، حيث تم تشكيل لجنة تابعت عملها شخصيا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة، والتي يرأسها أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة بنى سويف، وعضوية دكتور بكلية الهندسة، ورئيس الوحدة المحلية، ووكيل وزارة الإسكان، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندسين من مديرية الإسكان، وعضو من التفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة».

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وأضاف: «استعانت اللجنة بفريق عمل مساحي، الذي استخدم أحدث وسائل الرصد المساحي لرصد حركة العقار، وقد تبين بعد تكرار أعمال الرصد المساحي أكثر من مرة، ثبوت العقار ولا توجد خطورة بشكل عام بالمبنى حتى الآن، وقامت اللجنة بإعداد عدد من التوصيات التي تم عرضها خلال اللقاء، والتي أمرت باتخاذ ما يلزم لتنفيذها».

وكان من أهم تلك توصيات اللجنة إلزام المواطن الذي قام بالحفر بجوار العقار المائل «المتسبب الرئيسى في الواقعة» بعمل دراسة علمية للتربة عن طريق احدى كليات الهندسة أو بالمراكز البحثية المتخصصة لدراسة كيفية معالجة التربة لضمان عدم تكرار الميل مرة أخرى لنفس العقار أو لإحدى العقارات المجاورة.