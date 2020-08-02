شكرا لقرائتكم خبر عن قليوب بدون مياه شرب الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب بعد غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لوجود أعمال صيانة بمحطة مياه كوم أشفين. وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور. وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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