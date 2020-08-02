شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. مجزر كلية الزراعة يتصدر مجازر الإسكندرية بـ344 ذبيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي عبدالغنى عبدالرسول مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، نقيب الأطباء البيطريين، إن مجزر كلية الزراعة التابع لجامعة الاسكندرية في منطقة أبيس والمخصص ضمن 3 مجازر لذبح الأضاحى، خلال أيام العيد بالمجان للمواطنين استقبل 344 ذبيحة ثانى أيام العيد محتلاً المركز الأول لليوم الثانى على التوالى.

وأوضح «عبدالرسول» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مجزر كلية الزراعة جاء في المركز الأول لليوم الثانى بـ 344 رأس في ثانى أيام العيد مقابل مجزر أبوقير الذي جاء في المركز الثانى بـ 234 ذبيحة ثم مجزر العامرية بـ 82 ذبيحة باجمالى عدد مذبوحات أضاحي خلال اليوم الثانى في المجازر الثلاثة بـ 660 أضحية.

وأشار إلى أن مجزر كلية الزراعة استقبل 106 عجل بقرى و114 عجل جاموسى و124 رأس أغنام فيما استقبل المجزر الالى في العامرية 26 عجل بقرى و32 عجل جاموسى و24 أغنام واستقبل مجزر ابو قير 81 عجل بقرى و85 عجل جاموسى و68 أغنام.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تتولى تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تتم بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.