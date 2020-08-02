شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو «الشيوخ» بالإسماعيلية يطالبون بتخفيض رسوم الدعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث عدد من مرشحى مجلس الشيوخ بالاسماعيلية من ارتفاع قيمة رسوم الدعاية الخاصة باللافتات الانتخابية ووصفوها بأنها تعجيزية.

وطالب عدد منهم الهيئة الوطنية للانتخابات واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بالتدخل العاجل لوقف الرسوم المبالغ فيها ووضع تسعيرة عادلة للرسوم تضمن العدالة بين جميع المرشحين بالمحافظة وعددهم 11 أثنين منهم بالقائمة و9على مقعد الفردى.

وقال محسن قرقر مرشح على مقعد الفردى مستقل انه ذهب إلى مجلس مدينة الاسماعيلية لدفع رسوم الدعاية الانتخابية الخاصة باللافتات الانتخابية لحملته وفوجىء بأن رسوم اللافتة الواحدة في اليوم الواحد تصل إلى 450 جنيها بعد أن كانت لا تزيد عن 50 جنيها كحد اقصى مؤكدا أنه عاجز عن دفع الرسوم لأكثر من 100 لافتة لأنه يحتاج 45 ألف جنيه في اليوم الواحد.

ويضيف قرقر أن تلك الرسوم تعنى امرا واحدا وهو ان الانتخابات لفئة محددة فقط ولا يوجد في قانون الانتخابات تحديد رسوم والأمر متروك للمحليات محذرا من خطورة تلك الزيادة الكبيرة على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية مطالبا اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بالتدخل الفورى وتحديد رسوم الدعاية كما كانت بالماضى في الانتخابات البرلمانية الاخيرة والتى تراوحت من 20الى 50جنيه للافتة الواحدة في اليوم الواحد.

ويتفق معه وليد فؤاد مرشح حزب الوفد على مقعد الفردى مناشدا الهيئة الوطنية للالنتخابات بالتدخل قبل فوات الاوان – حسب قوله مشددا على ان الرسوم مرتفعة جدا

وأكد رمضان أمام مرشح مستقل على مقعد الفردى للشيوخ انه لا يمتلك سيارة ولا حتى ترويسكل ولكنه متلك رصيدا وتاريخا وطنيا في خدمة المواطنيين دفعته للترشح ولا يستطيع ان يدفع تلك المبالغ الباهظة المقررة كرسوم مستنكرا الارتفاع الكبير بها.

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