شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تتقدم 109 مراكز في تصنيف «ويبومتركس» الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تقدم جامعة بنها 109 مراكز على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الاسباني، حيث احتلت المركز١٦١٣ بين أكثر من ٣٠ ألف جامعه شاركت بالتصنيف وذلك في اطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق مزيدا من التقدم في ملف التصنيفات العالمية.

واشار السعيد إلى أن هذا التقدم الذي حققته جامعة بنها جاء نتيجة تضافر جهود جميع العاملين بالجامعة من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشباب الباحثين والاداريين على مختلف المستويات، لتحقيق مكانه متميزه لجامعه بنها على المستويات العالمية والافريقية والعربية وعلي مستوي مؤسسات التعليم في مصر وعددها ٧٠ مؤسسة حكومية وخاصة واهلية تخضع للتقييمات العالميه بهذا التصنيف.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الترتيب جاء إستمرارا لحرص الجامعة على استمرار التميز في هذا التصنيف باصداراته المختلفة والتي بدأت منذ عام ٢٠١١ وقد كانت النتيجة معبره عن ذلك حيث قفزت الجامعة ١٠٩ مركزا في الترتيب العالمي في إصدار يوليو٢٠٢٠ مقارنة بالإصدار السابق لنفس العام لشهر يناير٢٠٢٠ حيث قد جاءت جامعة بنها عالميا بالمركز ١٦١٣ ما بين اكثر من ٣٠الف مؤسسة تعليم عالي.

وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز ٢٢ من بين ١٢١٨ جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز ٢٥ من بين ١٩٠٢ جامعة أفريقية بتقدم ٣ مراكز ومحليا حصلت الجامعة على المركز السابع ضمن ٧٠ جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية شاركت في التصنيف.

وأشار الجيزاوي إلى تقدم جامعة بنها ٢٦١ مركزاً في مؤشر الانفتاح Openness، كما تقدمت ٤٥ مركزا في مؤشر التميز البحثي (Excellence) عن الإصدار السابق في يناير٢٠٢٠ وان هذا يعبر عن نجاح برامج دعم البحثي العلمي التي تطلقها الجامعة لدعم الباحثين بها.

واضاف الدكتور شادي المشد مدير البوابة الإلكترونية أن جامعة بنها حصلت على المركز ١١٩١ عالمياً ضمن ٣٠٠٠٠ جامعة في مؤشر التواجد (Presence) بتقدم ٩٧ مركز عالميا وحصلت على المركز ٤٨٩٣ عالمياً في مؤشر التأثير (Impact) بتقدم ٧٦ مركزا مقارنة باصدار يناير ٢٠٢٠.

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