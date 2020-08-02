شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام العيد.. «تموين الإسكندرية» تحرر 17 محضراً لمخابز بلدية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد سليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، حملة مفاجئة في ثانى أيام العيد لضبط المنظومة التموينية على مستوى الاسكندرية، ومتابعة القطاع التموينى، شملت المخابز البلدية من حيث إنتاج الخبز البلدى المدعم وصرفه للمواطنين دون أي مشاكل أو معوقات.

وقال «الطيب»، أنه تم المرور على محطات تموين السيارات ومتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أي مشاكل، وكذا المرور على مستودعات البوتاجاز والاطمئنان على استقرار الوضع، ومتابعة أسواق الخضر والفاكهة والتأكد من توافر جميع السلع والإعلان على الأسعار، والمرور على المجمعات الاستهلاكية ومتابعة توافر السلع الغذائية واللحوم.

أوضح، لـ«المصرى اليوم» –، أن الحملة حررت 17 محضراً بمخالفات متنوعة لمخابز بلدية، تنوعت ما بين 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر لمخابز بلدية متوقفة دون إذن مسبق من التموين، ومحضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز، فيما لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية خلال اليومين الاوليين أي مشاكل أو معوقات تؤثر على الوضع التمويني العام بالمحافظة.

سليمان الطيب يتفقد المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز خلال ثانى أيام العيد بالاسكندرية

سليمان الطيب يتفقد المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز خلال ثانى أيام العيد بالاسكندرية

سليمان الطيب يتفقد المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز خلال ثانى أيام العيد بالاسكندرية

سليمان الطيب يتفقد المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز خلال ثانى أيام العيد بالاسكندرية