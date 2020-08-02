شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لرئيس جامعة القناة للمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت د ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة احالة أي عامل بالمستفيات الجامعية للتحقيق في حالة عدم التزامه بالاجراءات الوقاية من كورونا خلال فترة عمله سواء للأطباء أو التمريض أو العاملين داخل وخارج المستششفى بالأقسام المختلفة والساحات الخضراء والمحرقة والمغسلة.

وقالت ان المستشفى يجب ان تقدم القدوة للمواطنيين في حماية انفسهم مؤكدة ان الفيروس مازال موجودا رغم تراجعه.

وقامت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس خلال الجولة بزيارة مستشفى العزل من الخارج وذلك لتقديم التهنئة للطاقم الطبي والمرضي.

وقدمت الشكر للطاقم الطبي من اطباء وممرضين على الجهد الكبير الذي يقومون به متمنية لهم التوفيق والسلامة.

مشيره إلى حرص إدارة جامعة والمستشفي الجامعي على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

كما قدمت الدكتورة ماجدة هجرس الشكر للطاقم الأمني بالجامعة والمستشفى الجامعي على المجهود المبذول

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بالصور رئيس جامعة القناة فى زيارة مفاجأة للمستشفى الجامعى للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية