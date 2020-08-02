شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة تنافس بقوة على مقاعد «الشيوخ» في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

60 مرشحا يتنافسون في سباق «الشيوخ» بدائرة القليوبية على المقاعد الفردية الـ6 بينهم 9 سيدات فقط، هذا في الوقت الذي خلت فيه ترشيحات القائمة الوطنية لائتلاف الاحزاب من أي سيده في القليوبية حيث تم الدفع بـ 6 رجال لحزب مستقبل وطن.

وتعد المهندسة مروة غريب إحدى المتقدمات للسباق وهي مهندسة كهرباء ومدير إدارة كهرباء مدينة قها وتنقلت في الوظائف منذ تخرجها في كلية الهندسة جامعة الزقازيق دفعة 2003م من مهندسة بادراة كهرباء زفتي ثم نائب مدير ادارة كفر شكر وحاليا مدير كهرباء قها وقد حصلت على لقب المهندسة المثالية بكهرباء القليوبية وحصلت على دورة اعداد القادة بالاضافة إلى دورات متعددة في فنون تشغيل وتطوير شبكات الكهرباء.

كمت تدخل السباق الدكتورة وفاء نعيم بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من قرية سنديون بقليوب والتى اكدت انها تخوض السباق الانتخابى «مستقله» ودخلت غمار العمل السياسى لاول مرة مشيره انها ترى ان مجلس الشيوخ يحتاج إلى الكفاءات العلميه وان برنامجها الانتخابى يرتكز على دعم الدولة المصرية من خلال الدراسات العلمية والتشريعات في مواجهة التحديات الراهنة نحو تحقيق اهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر «2030» وتعزيز الهوية المصرية والنهوض بالوعى المجتمعى للشعب المصري.

وتخوض انوار صالح «موظفه بالوحده المحليه بطوخ» سباق الشيوخ ايضا «مستقله» وتراهن «انوار» على الشباب والسيدات وقالت انها تم دعوتها للحوار المجتمعى لمناقشة انشاء مجلس الشيوخ من اجل ان يكون للمرأه دور كبير لممارسة العمل السياسى وتم اقرارة ونحن «نون النسوه» نمتلك القدرة على ممارسة العمل وسط الجماهير والقيام بالدور المحلي والقومي ووضع الخطط والاهداف والرقابة على كافة الاجهزة الادارية داخل المحافظة مؤكده ان الرجل بمفردة لا يستطيع حل كافة مشاكل كل الفئات من الجماهير بل عمل المرأة بجوارة يصنعان المعجزات.

ومن المتقدمات ايضا من السيدات حنان حافظ مدير إدارة تموين شبرا «حزب ابناء مصر» وإيمان إبراهيم محمد مدرسة من القناطر الخيرية ومروة محمد امين مرشدة سياحية من شبرا الخيمة ودعاء عبدالمنعم محمد سلام عن حزب المؤتمر بإدارة الوافدين بجامعة بنها «المؤتمر» ومها ماهر عدلي منصور من شبرا الخيمة بكالوريوس إعلام مستقله وسحر فتحي الخضري.

Advertisements

سيدات القليوبية يقاتلن فى معركة الشيوخ

سيدات القليوبية يقاتلن فى معركة الشيوخ

سيدات القليوبية يقاتلن فى معركة الشيوخ

سيدات القليوبية يقاتلن فى معركة الشيوخ

سيدات القليوبية يقاتلن فى معركة الشيوخ