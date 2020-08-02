شكرا لقرائتكم خبر عن الحضور بأسبقية الحجز.. الكاتدرائية و100 كنيسة أرثوذكسية بالإسكندرية تفتح أبوابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد غلق دام أكثر من 4 شهور ونصف، وتحديداً منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بغلق الكنائس تزامناً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع الزحام في 21 مارس الماضى، أنهت جميع الكنائس القبطية الارثوذكسية في الاسكندرية وعلى رأسها كاتدرائية الاقباط الارثوذكس، إجراءاتها التنظيمية والادارية لاستقبال الشعب القبطى اليوم الاثنين 3 أغسطس بضوابط وشروط معينة للحفاظ على الصحة العامة وتمكين الاقباط من ممارسة شعائرهم الدينية.

وقال القمص ابرام اميل الوكيل البابوى في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أنه سيتم بدءاً من اليوم الاثنين، الموعد المحدد لاستئناف النشاط الرعوى والديني داخل الكنائس في الاسكندرية،سيتم اقامة اكثر من قداس في اليوم بمواعيد متفرقة حتى يكون مناسباً وملائماً للجميع كل بحسب عمله وظروفه الخاصة، حيث سيتم السماح بالدخول للقداس بحسب الحجز المسبق لدى مجموعات السكرتارية المنوط بهم تلقى اتصالات الأقباط الراغبين في حضور قداس معين في توقيت معين يتناسب وظروف كل مسيحى على حده في كل الكنائس.

وأضاف «ايميل»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه بمجرد اكتمال العدد المحدد لكل قداس يتم غلق الموعد وفتح موعد جديد لمن يرغب في حضور القداس، وذلك في إطار السماح بربع القوة الاستيعابية لكل كنيسة، مراعاة للظروف الوبائية الحالية وحفاظا على صحة الحاضرين من ناحية، وتلبية رغباتهم الدينية في أداء الصلاة من ناحية أخرى، وعدم حرمانهم من هذه الطقوس خاصة بعد غلق دام اكثر من 4 شهور ونصف بسبب وباء كورونا.

وتابع،:«مبدئياً سيكون هناك فرد واحد على كل دكة من دكك كل كنيسة ويسمح بالدخول حسب سعة كل كنيسة على حدة»، مشيراً إلى ان مهام مجموعات السكرتارية هو الإعلان للشعب القبطى عن المواعيد الخاصة بالقداسات في الكنائس، فضلاً عن وجود مجموعات أخرى تسمى بمجموعات التطهير والتعقيم والتعطير في كل كنيسة، ومجموعات ثالثة تسمى بالنظام المنوط بها تنظيم حركة الاقباط اثناء الحضور داخل الكنيسة لحضور القداسات بحيث يمنع الحركة تماماً والتأكد من وجود مطهر وكمامة مع كل فرد وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى المسموح به طبياً، فضلاً عن مجموعات الكشافة والخدام المتطوعين لتنظيم عملية الدخول والخروج من والى الكنائس في سهولة ويسر.

ولفت الوكيل البابوى إلى أن كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الاسكندرية، وضعت 8 ضوابط مشددة لاستئناف صلوات القداسات الالهية بمختلف الكنائس الأرثوذكسية على مستوى الإسكندرية الموزعة على القطاعات الاربعة (شرق وغرب ووسط والمنتزة)، بينها عدم التقبيل بعد صلاة الصلح على ان يتم الاكتفاء بالانحناء بدلاً عن التقبيل للروف الصحية الحالية والمغادرة بعد التناول مباشرة وعدم لمس الأيقونات المقدسة داخل الكاتدرائية والكنائس الاخرى فضلا على التزام كل شخص بمكانه المخصص له وعدم التحرك نهائياً منه.

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