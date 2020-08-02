شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يبحث تحويل «بيت الثعابين» إلى مركز طبي للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة لما سبق ونشره موقع «المصري اليوم» حول المركز الطبى المهجور بوسط مدينة الإسماعيلية، والذى تحول إلى مقر للخارجين عن القانون وبيت للثعابين، أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية تشكيل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية لجنة من الشؤون القانونية لبحث ضم المركز الطبى المهجور منذ اكثر من 15 عاما والتابع لإحدى الجمعيات الاهلية إلى المحافظة بعد مراجعة قرار التخصيص الخاص به وإمكانية ضمه إلى قطاع الصحة ليدخل في منظومة التأمين الصحى الشامل بعد احلاله وتجديدة.

وقال عصام في تصريحات خاصة إن المقر قديم جدا وغير مستغل وانه تم مخاطبة التضامن لمعرفة سبب التوقف وأكد ضرورة سحبه بالطرق القانونية للاستفادة منه في خدمة المواطنيين لافتا إلى وجود حالة مشابهة لمقر مخصص كمركز طبى منذ اكثر من 30عام وتم ضمه إلى ممنظومة التأمين الصحى الشامل.

تحول مركز طبى مهجور بمدينة الاسماعيلية بنطاق حى ثالث إلى «بيت للثعابين» تهدد حياة المواطنيين بالعمارات السكنية المجاورة له وسط استغاثات من المواطنيين إلى وزيرة الصحة ووزيرة التضامن التابع لها المركز الطبى والى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية للتدخل الفورى وأعادة تشغيل المركز أو سحب الارض المخصصة له والاستفادة منها في مشروع التأمين الصحى الشامل.