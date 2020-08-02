شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تفوز بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن سعادتها باختيار الجامعة كمنسق رئيسي بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «تكنولوجيا ريادة الأعمال لتعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي يأتي بالتعاون بين كليتي الطب والتربية بجامعة القناة.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس إن المشروع يهدف إلى إنشاء مراكز تميز في مجال تكنولوجيا ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها جامعة قناة السويس والتي بدورها ستعمل على تطوير البنية التحتية والموارد البشرية في المنطقة وذلك بإنشاء درجة دبلومة مشتركة مع شركاء أوروبيين في مجال تكنولوجيا ريادة الأعمال.

وأضافت: «ستقوم تلك المراكز بعمل تدريبات وأنشطة مختلفة في مجال تكنولوجيا ريادة الأعمال بالاعتماد على نظام التعلم المختلط باستخدام التعلم عن بعض وأيضا التطبيق العملي بمشاريع ومهام».

وتابعت: «سيتم عمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبي في هذا المجال لنقل خبرتهم في مجال تكنولوجيا ريادة الأعمال إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ومن جانها أشارت الدكتورة نهال لطفي منسق مشاريع الإيراسموس بجامعة قناة السويس أن المشروع يشارك به ١٠ جامعات من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ٧ بلدان هم جامعة قناة السويس وجامعة حلوان من مصر، جامعة سوسة وجامعة صفاقس من تونس، جامعة الروح القدس والجامعة اللبنانية الأمريكية من لبنان. كما تشارك جامعات أجنبية من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا.

وأوضحت فريق العمل من جامعة قناة السويس فيضم كلا من هم الدكتورة هدي يسري عبدالله مدرس بكلية الطب والمنسق الرئيسي للمشروع والدكتورة زينب عوف مدرس بكلية الطب والدكتورة هادية عبدالرحيم مدرس بكلية التربية والدكتورة فاطمة أمين مدرس بكلية العلوم والدكتور حسين عبدالفتاح مدرس بكلية التربية والدكتورة نهال لطفي مدرس بكلية التربية منسق مشاريع الإيراسموس بجامعة قناة السويس.

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واتمت ان جامعة قناة السويس فازت ايضا بعضوية مشروع بناء الكفاءة في التعليم العالي والممول من الاتحاد الاوروبي بعنوان تعزيز الطاقة الحرارية الجوفية في مصر ويمثل الجامعة بالمشروع الدكتور محمد عبدالفتاح قسم الجيولوجيا كلية العلوم.