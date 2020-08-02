شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الساحل الشمالي كاملة العدد في العيد.. وحجوزات الإسكندرية تخطت 92% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، إن معدل حجوزات الفنادق والمنشآت الفندقية في الاسكندرية تخطى الـ92% مقابل 100% في الساحل الشمالى، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث رفعت فنادق الساحل الشمالى لافتة «كامل العدد».

وأضاف «المانسترلى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن نزلاء الفنادق أصبحوا يفضلون الذهاب إلى الفنادق بدلاً من القرى السياحية والشاليهات حتى لو اضطروا لدفع مبالغ اضافية لشعورهم بالأمان والراحة النفسية نتيجة الالتزام بالاجراءات الاحترازية في الفنادق وتعقيم الغرفة والملايات بشكل مستمر، بالإضافة إلى تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتوقع أن يتم استمرار التدفق والإقبال الكبير على الفنادق حتى بعد العيد، خاصة وأن موسم الصيف هذا العام «قصير» وانتهاء امتحانات الثانوية العامة بالإضافة إلى بدء انحسار الفيروس، مشيراً إلى أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للتشغيل في الفنادق خلال الايام المقبلة لـ75% بدلاً من 50% التي يتم العمل على أساسها حالياً.

وأوضح، أن الغرف المتبقية دون حجوزات حتى الان، سواء في الاسكندرية أو في الساحل الشمالى، قليله جدا،ً فضلاً عن بعض «السويتات» في الفنادق، مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الفنادق ومواصلة التعقيم والتطهير ساهم في جذب السائحين للفنادق للتأكد من التطبيق ما ساهم في ضعف الإقبال على الشاليهات والقرى السياحية لأول مرة بخلاف العام الماضي.

وعن مهام لجان التفتيش على الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قال أن الامر بات حالياً أشبه بالروتين كونه أصبح شيء طبيعى مقارنة ببداية التشغيل في مواجهة الفيروس لدرجة أن السائح «بيبقى جاى الفندق وعارف ان الاجراءات الاحترازية على ما يرام».

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