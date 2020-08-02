شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد رقم 18.. إعلان وفاة رئيس قسم الأطفال بـ«المنصورة الدولي» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، الأحد، وفاة الدكتور عبدالوهاب السعدني رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد شهداء الأطباء بالدقهلية إلى 18 طبيب توفوا إثر اصابتهم بكورونا.
وقال الدكتور أسامه الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية أن الدكتور عبدالوهاب السعدني أصيب بفيروس كورونا وتم عزله بمستشفى المنصورة الدولي ونظرا لعدم استقرار حالته تم تحويله للعزل بمستشفى الصدر بالمنصورة ولكنه توفى، اليوم، متأثرا بإصابته.
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