شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة مقابر خالية بالخانكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة حملة إزالة تعديات خلف السجن العمومي لأبوزعبل وهي عبارة عن تعدي على الأراضي الزراعية لبناء مقابر حيث تم ازالة 3 مقابر ليس بها موتي نهائيا وتمت الإزالة كليا لجميع المقابر والتحفظ ومصادرة الطوب الابيض والاسمنت والذي كان يستخدم في البناء ومصادرتة للوحدة.

تشرف على حملة الازالة طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات والمهندس حسن احمد مسؤل الزراعة بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة.

واكد رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة وقت الإجارات لمنع أي مواطن بالتعدي على الاراضى الزراعية بالبناء.

حملة لازالةمقابر تعدي على الأرضي الزراعية

حملة لازالةمقابر تعدي على الأرضي الزراعية

حملة لازالةمقابر تعدي على الأرضي الزراعية

حملة لازالةمقابر تعدي على الأرضي الزراعية