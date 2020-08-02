شكرا لقرائتكم خبر عن مطاردات ليلية على شواطئ الإسكندرية.. و«بحري» كلمة السر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ثالث أيام عيد الأضحى في الاسكندرية محاولات مستمرة من بعض الشباب للوصول إلى البحر والاستمتاع بالسباحة إلا أن الحملات الرقابية الشديدة على الشواطئ والمطاردات الليلية للمخالفين خاصة شاطئ النخيل الذي شهد عددا من حالات الغرق في الآونة الاخيرة وتم إحباط عدة محاولات فيما تعدى بعضهم على موظفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أثناء قيامهم بإخلاء الشاطئ.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة إن أسرة قاهرية القاهرة تسللت إلى شاطئ النخيل ليلا ورفضت الامتثال للتعليمات وعندما أصر الموظفين على الإخلاء تم الاعتداء على أثنين منهم مما أدى إلى إصابتهما ومنهما موظف حالته صعبة ونقل لمستشفي العامرية العام لتلقى العلاج وتمكن الأمن من القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.

وعلى قدم وساق تحاول الإدارة المركزية الانتهاء من الاستعداد لإعادة العمل في الشواطئ العامة انتظارا لتعليمات رئيس الوزراء عقب انتهاء عيد الأضحى.

في إطار ذلك أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استعداد الشواطئ لإعادة التشغيل وجاهزيتها للتشغيل فور صدور تعليمات.

وكانت المحافظة قد شهدت بعض التجمعات على الكورنيش وبكثافة خاصة في منطقة محطة الرمل وسط البلد فيما كانت منطقة الجمرك الشهيرة بـ «بحرى» هي الاكثر اذدحاما بسبب وجود عدد كبير من المحال الشهيرة التي تقدم أنواع مختلفة من المأكولات أسماك ولحوم وحلويات ومنتجات البان وربما كانت تلك المنطقة هي الوحيدة التي يمكن ان تلمح فيها وتشعر بمظاهر العيد.

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