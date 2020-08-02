شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«زفة روحية» وكمامات.. تطييب رفات الشهيدة مارينا بكنيستها في الساحل الشمالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الأحد، صلاة القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة مارينا في الساحل الشمالى، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الصلاة التزم الآباء كهنة الكنيسة الذين شاركوا «باخوميوس» الطقوس الدينية بارتداء الكمامات «ماسك الوجه»، كما التزم المصلين بالتباعد ومسافة الأمان بينهم أثناء حضورهم الصلاة وطقس تطييب الرفات المقدس.

وخلال الصلاة أتم المطران باخوميوس طقس تطييب رفات الشهيدة مارينا في عيدها بمقر كنيستها في الساحل الشمالى، وتم وضع الزيوت المقدسة والعطور على أنبوب الرفات وسط زفة روحية قام بها الآباء الكهنة خلال الصلاة داخل الكنيسة.

وعلى صعيد رعوي آخر تفقد مطران البحيرة أعمال بناء كنيسة السيدة العذراء مريم والامير تادرس بمدينة العلمين الجديدة.

الجدير بالذكر أنه تم وضع حجر الأساس لكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة مارينا في عيدها عام ٢٠٠١ وتم تدشينها في عيدها أيضا عام ٢٠٠٧

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المطران باخوميوس أثناء قداس تطييب رفات الشهيدة مارينا فى الساحل الشمالى بمشاركة الاباء الكهنة

المطران باخوميوس أثناء قداس تطييب رفات الشهيدة مارينا فى الساحل الشمالى بمشاركة الاباء الكهنة

المطران باخوميوس أثناء قداس تطييب رفات الشهيدة مارينا فى الساحل الشمالى بمشاركة الاباء الكهنة

المطران باخوميوس أثناء قداس تطييب رفات الشهيدة مارينا فى الساحل الشمالى بمشاركة الاباء الكهنة