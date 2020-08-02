شكرا لقرائتكم خبر عن «حيلة الثعالب» تحمي مواطني الإسماعيلية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالى من أيام عيد الأضحى المبارك، سادت حالة من الهدوء التام جميع أندية وشواطىء وميادين ومنتزهات الاسماعيلية وفايد بسبب اجراءات الدولة للوقاية من كورونا.

واختفى المواطنون من جناين نمرة 6 الشهيرة وطريق البلاجات وكورنيش كارفور وبحيرة التمساح والصيادين وجناين شارع محمد على وشواطىء الملاحة والفيروز والتعاون والشبان المسلمين وشواطىء وشاليهات فايد.

ورصدت «المصرى اليوم» تواجدا امنيا غير مسبوق في كل مكان بالمحافظة وخاصة طريق البلاجات ومداخل ومخارج المحافظة لمنع أي محاولات لدخول المحافظة أو شواطئها حيث أن المعتاد أن يدخل المحافظة في الأعياد ما لا يقل عن نصف مليون مواطن سنويا من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأجرى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية جولة ميدانية برفقة نائبه المهندس أحمد عصام على عدد من الأندية والمنتزهات للتأكد من انضباط المواطنيين والتزامهم بالحظر مناشدا الجميع الالتزام في اطار اجرءات مكافحة كورونا.

واستمرت خطة مسئولي المحافظة وهيئة قناة السويس تنفيذ «حيلة الثعالب» حسب وصف مسؤول بمجلس مدينة الإسماعيلية والتى تعتمد على إغراق المتنزهات بالمياه العكرة لمنع أي محاولات الجلوس بها أو زيارتها بجانب الاجراءت الأمنية مرجعا سبب التسمية بحيلة الثعالب بأنها تبدو لرى الحدائق بينما الغرض منها منع المواطنيين من الاقتراب منها.

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