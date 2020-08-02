وزير الأوقاف: لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى خلال الأسبوع المقبل من أدوات قوة الدولة.

وأوضح في بيان له الأحد، أن قوة الدولة تكمن في اكتمال وقوة مؤسساتها الوطنية، كما أن اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية أمانة، وعلى كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني .

وأكد أن وزارة الأوقاف في الوقت الذي تحث فيه على المشاركة الإيجابية وتعدّها واجبًا وطنيًّا فإنها لن تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، بل إنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول مجرد محاولة استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.

وشدد وزير الأوقاف، على أنه سيتم التعامل بكل حسم تجاه أي من المنتسبين إلى الوزارة ممن يسمح بذلك أو يشارك فيه أو يغض الطرف عنه في نطاق مسئوليته المهنية والوظيفية .