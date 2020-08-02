شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة وافد مصري من الموت في الكويت بفضل «لوحة إعلانات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت لوحة إعلانات وافد مصري في الكويت من الموت، عندما سقط من الكابق الأول على اللوحة.

وأصيب الوافد المصري، 27 سنة، بجرح في الرأس، وجرى نقله إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج.

وأفادت صحيفة «الأنباء» الكويتية بأن الوافد المصري قال للأمن إنه شعر بدوار بشكل مفاجئ وسقط من الطابق الأول على لوحة إعلان.

وتم تسجيل قضية سقوط من علو، حسب الصحيفة.