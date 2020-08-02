شكرا لقرائتكم خبر عن 650 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في القاهرة والقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة ٦٥٠ مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء فى القاهرة وعدد من مدن محافظة القليوبية والمدن الجديدة خلال العام المالى الجديد.

وقال شاكر، إن الوزارة مستمرة فى جهود رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لضمان استمرار التغذية طبقاً لأعلى معايير الجودة من حيث تقليل فترات انقطاع التيار وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ومواجهة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك والأحمال المتوقعة.

وقال حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة وشملت عددا من التوسعات منها إطلاق التيار لعدد من المهمات تضمنت 6 موزعات و117 غرف محولات، و91 لوحة جهد متوسط و114 لوحة جهد منخفض، ومد 237.971 كيلو متر كابلات جهد متوسط، و116.454 كيلومتر كابلات جهد منخفض.

وأضاف عفيفى، أنه تم تجديد جزء كبير من مهمات الكهرباء القديمة شملت استبدال 5 موزعات و190 محول توزيع و66 لوحة جهد متوسط و98 لوحة جهد منخفض و88.634 كيلومتر كابلات جهد متوسط و91.457 كيلومتر كابلات جهد منخفض، ما أسهم فى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين وتقليل عدد وفترات الأعطال.

وقال محمد السيسى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة ١٥٠ مليون جنيه لتطوير قطاعات شبكات القاهرة التابعة للشركة والتى تضم نحو1.7 مليون مشترك بجانب الطفرة الملحوظة فى عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء كأعمال مدنية ومنظومات رقمية مميكنة حيث تعمل الشركة لتسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وأضاف السيسى إنه تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة، كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمنطقة المعادى لخدمة المستثمرين الذين تقع استثماراتهم فى نطاق الشركة حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار لتصبح ١٨ يوما.

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