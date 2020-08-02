حشيش وأكستازي وماريجوانا.. ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة مع هولندي في المطار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، أخفاها راكب هولندي الجنسية في جيوب سحرية بحقائبه، لبيعها للمدمنين وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 758 القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد القط مأمور الجمارك في راكب هولندي من أصل مصري يحاول الخروج مسرعًا مستغلًا الزحام الشديد في صالات الوصول، وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالحليم محمد مأمور الضبط تحت إشراف جمال السيد مشرف الصالة، لتفتيش حقائب الراكب عثر معه على فرش حشيش بوزن 100 جرام و5 عبوات من الماريجوانا المخدر بوزن 114، وعدد من أقراص أكستازي (حبوب النشوة) وكسارة مخدرات مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
واتخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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