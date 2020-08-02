شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أيام العيد: شواطئ مغلقة وشوارع خالية.. وحدائق مهجورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت شوارع القاهرة والمحافظات، السبت، فى ثانى أيام عيد الأضحى، من المواطنين إلا من بعض الأسر والصبية فى المسطحات الخضراء، نتيجة للإجراءات الاحترازية التى تطبقها الحكومة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وبدت شوارع وسط القاهرة وكورنيش النيل خالية من المواطنين وسط تواجد أمنى ملحوظ.

وتفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة، حالة الشوارع بأحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة والعمرانية، للوقوف على التزام المواطنين بحظر الذبح بالشوارع، ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات طوال أيام العيد بالتنسيق مع كل الأجهزة للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الحد من التجمعات مع التأكد من الإغلاق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بمواعيد الإغلاق المقررة.

وفى الإسكندرية، تواصل تنفيذ قرار إغلاق الشواطئ، واختفت مظاهر الفرح والابتهاج من الشوارع خاصة الكورنيش، ورفعت الشواطئ لافتة ممنوع الاقتراب، وشهدت دور السينما إقبالا متواضعا من الجمهور لقضاء عطلة العيد، فيما فتحت قلعة قايتباى أبوابها فى ثانى أيام العيد لاستقبال الزائرين.

وفى القليوبية، خلت مناطق الكورنيش والحدائق العامة من مظاهر الاحتفال، إذ تم إغلاقها أمام الجمهور، خاصة فى بنها والقناطر الخيرية وشبرا، وقال المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم التنسيق مع أجهزة الأمن لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات والتأكيد على استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات.

وأخلت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، بالاشتراك مع قوات الشرطة، مركبًا سياحيًا متوقفًا داخل مجرى نهر النيل أمام المعهد الدينى بشارع كورنيش النيل، لعدم حصوله على تراخيص. وفى الأقصر، كثفت قوات الأمن من تواجدها على كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة، وأغلقت المداخل بالحواجز لمنع دخول المواطنين ومنع التزاحم، وشددت على الالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات.

من ناحية أخرى، واصل حجاج بيت الله الحرام رمى الجمرات، فى ثانى أيام التشريق التى تمتد لـ3 أيام، وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، مساء الجمعة، نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر «مزدلفة» إلى مشعر «منى» لرمى جمرة العقبة الكبرى، وللحرم المكى لأداء طواف الإفاضة، كما أعلنت وزارة الصحة خلو المشاعرالمقدسة من إصابات فيروس «كورونا».

Advertisements