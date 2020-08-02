شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل على موقع «الوطنية للانتخابات» شرط تصويت المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الجمعة ، إغلاق باب تسجيل بيانات المصريين فى الخارج، بشأن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل على موقع الهيئة، ليتمكنوا من التصويت يومى 9 و10 أغسطس الجارى. واستقبل موقع الهيئة طلبات المصريين بالخارج على مدار 7 أيام، بدأت فى 25 يوليو الماضى حتى 31 من الشهر ذاته، إذ تجاوزت الأعداد بضعة آلاف أبدوا رغبتهم فى التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، بمقار البعثات الدبلوماسية المختلفة، عبر إرسال بطاقة إبداء الرأى، المقرر طباعتها من قِبَل الناخب، باستخدام كود التسجيل.

وأكدت الهيئة أنه لن يُسمح لأى ناخب بالانتخاب وطباعة بطاقة الاقتراع سوى لمَن سبق له التسجيل عبر موقعها، وحصول كل ناخب على رقم سرى يتيح له التصويت، لافتة إلى أن لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية وحجم إنفاق المرشحين لم ترصد أو تتلقَّ أى شكاوى، غير أن أى مخالفة إدارية تتم إزالتها بمعرفة السلطة المحلية بالدوائر الانتخابية.

وتنسق الهيئة مع وزارة الخارجية حول إجراءات تصويت المصريين بالخارج، عبر حصر أسماء الناخبين، الذين سجلوا بياناتهم عبر موقع الهيئة لإبداء رغبتهم فى الاقتراع، وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الثانية عشرة ظهر 8 أغسطس الجارى، الموافق يوم الصمت الانتخابى. وأوشكت «الهيئة» على الانتهاء من توزيع الناخبين على لجانهم الانتخابية فى مراكز الاقتراع، المقرر زيادتها للحد من انتشار فيروس «كورونا»، فى حين تسمح تحديثاتها بالاستعلام عن المركز الانتخابى ولجنة الاقتراع ورقم الناخب فى الكشوف، باستخدام الرقم القومى.

وأغلقت الهيئة قاعدة بيانات الناخبين، ولم يُسمح بالتعديل سوى فى حالتين، إزالة المتوفين، أو إضافة مَن صدرت ضدهم أحكام.

ونظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 آليات أحقية المرشح فى الحصول على بيانات ناخبيه، ولكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة الحق فى الحصول على بيان بأسماء الناخبين.

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