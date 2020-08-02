شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من المواطنين على مجازر مطروح لذبح أضاحيهم بالمجان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مجازر مطروح الـ9 إقبالا من المواطنين لذبح أضاحيهم، على إثر دعوة وجهها لهم المحافظ اللواء خالد شعيب، بتوفير الذبح لأضاحيهم بمجازر المحافظة بالمجان طيلة أيام العيد، تحفيزا على عدم الذبح في الشوارع والحفاظ على النظافة العامة والبيئة والحد من التلوث.
كان اللواء خالد شعيب قام في أول أيام عيد الأضحى بتفقد مجزر مرسى مطروح، الذى شهد مع أول أيام العيد إقبالا كبيراً من المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان تحت إشراف مديرية الطب البيطري.
وشدد المحافظ على الإلتزام بالحفاظ على النظافة العامة والبيئة والمظهر الحضارى للمحافظة، كما حذر من عقوبات عدم الإلتزام بجمع مخلفات الأضاحى بشكل صحى وبيئى نظيف، وحذر من توقيع غرامات مالية على من يقوم بإلقاء مخلفات الأضاحى بالشوارع، على أن يتم توفير أماكن بيئية مناسبة بالمحافظة لتجميع الجلود والصوف من المجازر والأماكن المخصصة لذلك على أن يعاد استغلالها بما يعود بالنفع على المواطنين.
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