شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. و«دائم» لنسب الرطوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بعد عيد الأضحى، وارتفاعا دائما لنسب الرطوبة.

أضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، ولكن هناك أحياناً نشاط محدود للرياح يقلل من إحساسنا بارتفاع نسبة الرطوبة.

وعن طقس الأحد (ثالث أيام عيد الأضحى)، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال وجنوب الصعيد، نشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية، وعلى مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «35– 25»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «41- 28»، الأقصر «43– 31»، أسوان «44 – 30».

أما طقس الاثنين فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 25»، الوجه البحرى «36 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 25»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33 – 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 30»، شمال الصعيد «40 – 25»، جنوب الصعيد «43 – 31» درجة مئوية.

أما يوم الثلاثاء فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 25»، الوجه البحرى «36 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 25»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40 – 30»، شمال الصعيد «41 – 25»، جنوب الصعيد «43 – 31» درجة مئوية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فهى واحدة في الأيام الثلاث تكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 40 – 18 ).