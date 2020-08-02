أخبار مصر | "إنفوجرافيك".. أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء 2021

تعتبر مسألة أسعار شرائح الكهرباء من الأمور المهمة التي تشغل بال المواطن المصري، نظرا لتأثيرها المباشر في قدرته على الإنفاق، وأيضا أولويات هذا الإنفاق.

ونظرا لأهمية موضوع أسعار الكهرباء، تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية لقرائها "إنفوجرافيك" يرصد تفاصيل هذه الأسعار في العام المالي 2021-2022.