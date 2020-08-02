أخبار مصر | "إنفوجرافيك".. أسعار فواتير الكهرباء في العام المالي 2024-2025

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "إنفوجرافيك".. أسعار فواتير الكهرباء في العام المالي 2024-2025 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر مسألة أسعار شرائح الكهرباء من الأمور المهمة التي تشغل بال المواطن المصري، نظرا لتأثيرها المباشر في قدرته على الإنفاق، وأيضا أولويات هذا الإنفاق.

ونظرا لأهمية موضوع أسعار الكهرباء، تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية لقرائها "انفوجراف" يرصد تفاصيل هذه الأسعار في العام المالي 2024-2025

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2024-2025

- من صفر إلى 50 كيلو وات 71 قرشا ك.و.س.

- من 51 إلى 100 كيلو وات 71 قرشا ك.و.س.

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- من صفر حتى 200 كيلو وات 97 قرشا ك.و.س.

- من 201 إلى 350 كيلو وات 123 قرشا ك.و.س.

- من 351 إلى 650 كيلو وات 136 قرشا ك.و.س.

- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا ك.و.س.

- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا ك.و.س.